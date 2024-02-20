Narenciye birlikleri sokağa indi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Narenciye sektörü, “yeşillenme hastalığı görüldüğü” iddiasıyla Türkiye’ye ihracatın durdurulması ve UBP – YDP – DP Hükümeti’nin yaşananlara kayıtsız kalmasını protesto etmek üzere Güzelyurt’taki “Portakal Çemberi” önünde toplandı.

Üretici, çember önüne getirdiği araçlarda bulunan portakalı yola döktü.

Eylemde Cypfruvex LTD. Genel Müdürü Cemal Redif istifaya davet edildi, "Cemal Redif İstifa" sloganları atıldı.

Sabah saatlerinde Güzelyurt Terminal Çemberi toplanan üreticinin eylemine Cumhuriyetçi Türk Partisi de destek verdi.

CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Ürün Solyalı, Fide Kürşat, Armağan Candan, Filiz Besim, Salahi Şahiner'in yanında CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de bölgede yer aldı.

Eylem sırasında üreticiler, Güzelyurt 'Portakal Çemberi' önüne döktükleri portakalları, üzerine kasa ve kıyafet koyarak ateşe verdi.

Saat 11.00 sıralarında sonlandırılan eyleme destek veren birlikler, kamyonlarını Güzelyurt Belediyesi'ne ait kantarların önüne çekeceklerini açıkladı.

Eylemden görüntüler...

Narenciye üreticileri ‘Portakal Çemberi’ne portakal döktü pic.twitter.com/h6HN9oyRZ2 — Yenidüzen Gazetesi (@YENiDUZEN) February 20, 2024

Güzelyurt’taki ‘Portakal Çemberi’ önünde toplanan kalabalık, çember önüne getirdiği araçlarda bulunan portakalı yola döktü.

Narenciye üreticileri, Güzelyurt 'Portakal Çemberi' önüne döktükleri portakalları, üzerine kasa ve kıyafet koyarak ateşe verdiler.https://t.co/My2UPmxTRC pic.twitter.com/v4Txqpqka3 — Yenidüzen Gazetesi (@YENiDUZEN) February 20, 2024

Eylem sırasında üreticiler, Güzelyurt 'Portakal Çemberi' önüne döktükleri portakalları, üzerine kasa ve kıyafet koyarak ateşe verdiler.

Neden bu noktaya gelindi?

Türkiye, "yeşillenme hastalığı görüldüğü" iddiasıyla Kıbrıs'ın kuzeyinden narenciye ithalatını durdurdu. Sektörün temsilcilerinden Narenciye Üreticileri Birliği, hastalığın görülmediğini iddia ederken, Cypfruvex yetkilileri ise görüldüğünü öne sürüyor; olan üreticiye oluyor...

Tonlarca narenciye ürünü ya dalında ya da depolarda bekletilirken, üretici UBP - YDP - DP Hükümeti'nden tazminat bekliyor. Ancak Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle'nin açıklamaları, en az 15 bin ton ürünün elde kalacağına işaret ediyor...

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YENİDÜZEN'e konuşan üreticiler, yıllarca verdikleri emeklerin "çöp" olmasından korkuyor, destek bekliyor...

Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Kapasitemiz belli, en fazla 25 bin ton işleyebiliriz” değerlendirmesini yaparken, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, bunun dışındaki ürünleri tazmin edeceği konuşuluyor.

YENİDÜZEN’e konuşan üreticiler ise, “Krizin üstüne bir başka kriz eklendiğini” söyleyerek, bir şekilde bu sorununun çözülmesi gerektiğini ifade ediyor. Adeta bir sorunlar yumağına dönen ve belirsizliğin yaşandığı narenciye sektöründe ilgili kesimler bugün eylem yapacak.

Öte yandan, süreç içerisinde aktif bir rol üstlenen ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde de geçtiğimiz gün açıklama gelmişti. CTP’nin Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir açıklamasında, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kendi halkına “ambargo uyguladığı” iddiasında bulunmuştu.