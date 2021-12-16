Namık Kemal Lisesi’nde tavan çöktü, 1 öğrenci hastaneye götürüldü

Namık Kemal Lisesi’nde bir sınıfın tavanı çöktü. Bir öğrenci tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Namık Kemal Lisesi Müdürü Aliye Sallakogulları Kanal Sim’e konuştu, “Küçücük bir yerden sıvalar düştü. Bir çocuk da yakındaydı. Çocuğun üzerine sıçradı. Tedbir amaçlı ambulans çağırdık ve çocuğu hastaneye götürdük. Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçtik. İnşaat biriminden gelip bakacaklar. Okul Aile Birliği ile burada toplantı yapıyoruz” dedi.