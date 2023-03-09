Namık Kemal Lisesi’nde çadırda eğitim hazırlığı!

Okullardaki deprem boykotunun ardından, bazı devlet okullarında, Eğitim Bakanlığı kararı ile okul bahçesinde, çadırda eğitim günleri başlıyor.

Depremin ardından çocuklarını okula göndermeme kararı alan ve uzun süredir eğitimden kopan Namık Kemal Lisesi’nde bahçeye çadırlar kurulmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada; Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karakol İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi’nde eğitimlerin kurulacak çadırlarda süreceğini açıklamıştı.

Depremden sonra oluşan tedirginliğe bağlı olarak belli okullarda bazı değişikliklere gidildiğini kaydeden Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi’nde henüz deprem dayanıklılık raporu olmadığı için öğrenciler ‘okula dönün’ diyemediğini, bu yönde bir çözüm ürettiklerini kaydetmişti.

Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nde okul binalarının durumu ile ilgili belli ölçekte veriler verildiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Henüz daha bu veriler tamamlanmadı. Ancak zaman hızla geçiyor. 10 günü aşan bir zaman diliminde çocuklarımız okullarından koptular. Eğitime ara verdiler. Bunu durdurabilmek adına biz acil bir eylem planı yapabilmek adına Deprem Komitesi altında bir Alt Komite kurduk. Ve çalışmaya başladık” açıklamasında bulunmuştu.

“30 Mart’a kadar eğitim böyle devam edecek”

Önümüzdeki hafta Pazartesi günü tüm öğrencilerin okullarda olmasını hedeflediklerini belirten Nazım Çavuşoğlu, “Çok kalabalık olan Namık Kemal Lisesinde deprem komitesinden aldığımız verileri de değerlendirerek 14 tane sınıfın herhangi bir risk taşımadığı kullanılabilir olduğu tespitinden sonra biz geriye kalan öğrencileri sığdırabilmek adına askerimizle temas ettik ve 25 tane çadırı Namık Kemal Lisesinin bahçesine kuruyoruz. 30 Mart’a kadar eğitim böyle devam edecek. 30 Mart’tan sonra hemen Namık Kemal’in yanına yapılan Yonpaş Lisesi bize teslim edilecek ve 30 Mart’tan sonra Yonpaş Lisesi’nden 16 sınıfı alacağız. Ve çadırda öğrenim gören öğrenci sayısı çok az kalacak. Biz de bu arada Namık Kemal Lisesi’nin diğer sınıfları ile ilgili ileri tetkik çalışmalarını yapacağız. Ve ileri tetkik çalışmasından çıkan sonuçlara göre proje , tadilat, güçlendirme veya bilim insanları ne diyorsa onu yapacağız” demişti…