Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği basın açıklaması yaptı

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği üyeleri, okulda depreme dayanıklılık yönünde yürütülen çalışmaların uzun sürmesini gerekçe göstererek bir basın açıklaması yaptı.

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği üyeleri yetkililerden okulun en geç 2025 yılının Nisan ayında eğitime açılması yönünde bir taahhüt vermelerini beklediklerini kaydetti.

Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu, tek amaçlarının Gazimağusa’nın simgesi haline gelen liseye sahip çıkmak ve bir an önce eğitime başlamasını sağlamak olduğunu ifade ederek, yaptıklarının hiçbir şekilde siyasi bir eylem olmadığına işaret etti.

Okul Aile Birliği Basın Sözcüsü Vedia Balses de hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Lisenin kurulduğu günden beri Gazimağusa’nın gurur kaynağı oluğunu ifade eden Balses, okulun Nisan 2025 yılında eğitime açılacağı yönünde taahhüt bulunduğunu anımsattı.

Deprem ile ilgili güçlendirme çalışmasının uzamasında, hatta durma noktasına gelmesinden endişe duyduklarını aktaran Balses, yetkililerden ivedilikle bir açıklama beklediklerini ve okulun Nisan 2025 ayında yeniden eğitime açılması yönünde taahhütte bulunmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Okul Aile Birliği'nin basın açıklamasına KTOEÖS de destek verdi.