Nalbantoğlu’nda gastroenteroloji poliklinik hizmetleri başlıyor
Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yarından itibaren gastroenteroloji poliklinik hizmetleri verilmeye başlanacağını duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yarından itibaren gastroenteroloji poliklinik hizmetleri verilmeye başlanacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hizmet almak isteyen vatandaşlar 1101 randevu sistemine başvurarak, randevu alabilir.
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Etiketler : sağlık bakanlığı, DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ