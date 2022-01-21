Nakliye primleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Toprak Ürünleri Kurumu’nun nakliye ödemelerine başlandığını duyurdu.

2021 zahire alım döneminde İskele, Kumyalı, Haspolat ve Güzelyurt bölgelerinden Tohumluk Hazırlama Merkezi olan Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisine, Tohumluk Materyali Arpa ve Buğday ürünleri teslim eden üreticilerin, TÜK tarafından ödenmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin, nakliye primlerini Toprak Ürünleri Kurumu Lefkoşa Merkez şubesi veznesinden alabileceğine yer verildi.