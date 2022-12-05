Naimoğulları: “Hayvancı ile Hükümet arasında bir anlaşma yok”

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, “Girişimler sonuç verdi, et fiyatlarında indirime gidildi” açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden, canlı hayvan fiyatlarının 10 TL zamlandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Üstel’in açıklamalarıyla ilgili, “Tam bir tiyatro. Seçim öncesi sanki bir şey yapmışlar gibi göstermeye çalışıyorlar, insanlarla dalga geçiyorlar. Hayvancılar Birliği ile Hükümet arasında, etin fiyatıyla ilgili herhangi bir anlaşma yok. Başbakanın açıklamalarını kimse fazla kale almasın” dedi.

Üstel’in “ucuzladı” açıklamasının ardından piyasayı inceleyen YENİDÜZEN, rastgele 3 kasaba girerek, fiyatları sorguladı. Kasaplar, indirim değil; 10 TL’lik zammın uygulandığını ifade etti.

“Birlik ile protokol imzalanmadı”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Bakanlar Kurulu’nun, “Et fiyatlarını sabitliyoruz” yönünde bir karar aldığını ancak bu kararı alırken birlik ile görüşmediklerini belirtti, “Hayvancılar Birliği ile Hükümet arasında bir protokol imzalanmadı. Kim dinler sizi? Sadece açıklama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bakanlar Kurulu’nun ortaya koyduğu şey, bir taban fiyattır”

Üstel’in açıklamalarını “Tam bir tiyatro” olarak değerlendiren Naimoğulları, “Bakanlar Kurulu’nun ortaya koyduğu şey, bir taban fiyattır. Bu bir çözüm değil. Serbest piyasa koşullarında bu fiyatlara müdahale edemezler” şeklinde konuştu.

“Seçim öncesi bir şey yapmış gibi gösterip, halkla dalga geçiyorlar”

“Seçim öncesi bir şey yapmış gibi gösterip, halkla dalga geçiyorlar” diyen Naimoğulları, “Etin pahalı olmasındaki sorumlu, marketler ve aracılardır. Hayvancıdan eti alan kasap değil; aracıdır. Aracı, etin üzerine yüzde 20 – 30 kar koyuyor, markete ya da kasaba satıyor. Onlar da kar koyunca, fiyatlar böyle oluyor” dedi.

“Yapılması gereken sistemsel bir değişikliktir. Aracının, aradan çıkmasıdır”

Naimoğlulları, “Yapılması gereken sistemsel bir değişikliktir. Aracının, aradan çıkmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Her yıl Kasım – Aralık aylarında, talebin artması sonucu fiyatlar da artar”

Hayvancının üretim maliyetlerinin de düşürülmesi gerektiğini, aksi takdirde bir indirimin beklenemeyeceğini ifade eden Naimoğlulları, “Her yıl Kasım – Aralık aylarında, talebin artması sonucu fiyatlar da artar. Bu her yıl oluyor. Aralık sonuna kadar hayvan fiyatları bir miktar daha yükselebilir. Ama Aralık ayından sonra denge bulunacaktır” dedi.

“Bu süreçte, Başbakanın açıklamalarını kimse fazla kale almasın”

Naimoğlulları, “Bu süreçte, Başbakanın açıklamalarını kimse fazla kale almasın” şeklinde konuştu.