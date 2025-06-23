Naci Talat Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması: Trafik kontrollü sağlanacak

Girne, Naci Talat Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle, trafik akışı geçici olarak kontrollü şekilde sağlanacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran Pazartesi ile 27 Haziran Cuma tarihleri arasında, her akşam 20:00’den sabah 08:00’e kadar sürecek çalışmalar kapsamında; yeni Askeri Hastane ile Akpınar Çemberi arasında ulaşım, kontrollü olarak sağlanacak.

Girne Belediyesi Trafik Zabıta Birimi, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve zabıta ekiplerinin yönlendirmelerine uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.