Myrrha Trio ile tangonun ruhu Kuzey Kıbrıs’ta dolaştı

Murat OBENLER

Adada klasik müziği erişilebilir hale getirmeyi, yerel hikaye ve melodilerini ortaya çıkarmayı hedefleyen müzisyenler Miray Çakır, Sinem Sadrazam ve Püren Eda Gözer’in, oda müziği sevgilerinin birleştirici gücü ile 2019 yılında oluşturdukları adını antik Yunan mitolojisinin Kıbrıslı tanrıçasından alan Myrrha Trio, Aralık ayı içerisinde hazırladıkları yeni bir programla 3 farklı şehri dolaştılar.

Yeni yıla özel hazırladıkları keyifli bir programla Trio’nun enerjisi, müzikal anlayışı ve güçlü arkadaşlığından ortaya çıkan uyumdan oluşan güzel müzikal sunumu sırasıyla Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne’de başarıyla sahneye yansıtan üçlü 7 Aralık Cumartesi akşamı Mağusa Kale Pasajı, 11 Aralık Çarşamba akşamı Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi-Arkhe Sahnesi ve 15 Aralık Pazar ise Alsancaktaki The Soulist Cafe’de hayranlarıyla buluştu.

A.Vivaldi’den W.Ryden’e, A.Piazzolla’dan Á.G.Villoldo’ya, J.Turina’dan J.Ferrer’e, E.Nazareth’den F.Tárrega’ya uzanan Tango ağırlıklı bir programdan eserleri icra eden Trio, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Çalışmalarına başladıktan kısa süre sonra, ABD’de Apple Hill Center for Chamber Music festivaline katılan trio, değerli eğitmenlerle çalıştı ve konserler verdi.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin ve Kuzey Kıbrıs Gitar Festivali’nin açılış konserlerini yaparak Elise Kuder, Mike Kelley, Nihat Ağdaç, Yuliya Starastsenkava ve Kağan Korad’la aynı sahneyi paylaştı. Trio’nun enerjisi, müzikal anlayışı ve güçlü arkadaşlığından etkilenen besteci Ali Hoca, gruba ithafen Myrrha’nın hikayesini anlatan bir eser yazdı.