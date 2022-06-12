Müzik Bayramı, Fransız Kültür Derneği’nde coşkuyla kutlandı

Murat OBENLER

Geleneksel olarak her yıl Fransa ve yaklaşık 120 ülkede kutlanan Müzik Bayramı ülkemizde de Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği (KTFKD) tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile coşkuyla kutlandı. 11 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da dernek binasında yer alan etkinlik adanın Kuzey ve Güneyi’nden Fransız ve yerli profesyonel ile amatör sanatçıların sahne alarak çeşitli dans gösterileri ve müzik dinletileri icra etmeleri ile tam bir bayram havasında geçti. Etkinliğe Güney’den Fransız Enstitüsü Eğitm ve Kültür için İşbirliği Ateşesi Sebastien de Courtois ve bazı elçilik görevlileri de katıldı. Gecede geleneksel Fransız tatlarından oluşan bir de resepsiyon yer aldı.

Çiftçi: “Pandemi sonrası zengin bir programla bu günü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz”

Her yaştan kişiye hitap eden eğlenceli etkinlik Dernek Başkanı Heran Çiftçi’nin konuşması ile başladı.Başkan Çiftçi pandeminin kısıtlayıcı kurallarının geride kalması ile bu yıl geleneksel Müzik Bayramı’nın 18.’sini zengin bir programla keyifle kutlayacaklarını dile getirerek sanhe alan tüm amatör ve profesyonel sanatçı ve performans sahiplerine teşekkür etti. Hem üyelerin hem halkın hem sanatçıların hem de adanın Kuzey ve Güneyi’nden misafirlerin biraraya gelerek bu güzel günü hep birlikte kutluyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Çiftçi derneğin satışa sunduğu t-shirtleri tasarlayan ve dijital programı hazırlayan Gerard Thyeu,Lefkoşa Türk Belediyesi ve diğer katılan tüm STÖ ile kişilere, tüm yönetim kurulu üyelerine ve hocalara da teşekkür etti.



Müziğin coşkusu hiç düşmedi,hem çocuklar hem de yetişkinler eğlendi

Pervin Arifoğlu ile Ayşegül Aşık tarafından yapılan festival tarihinin sunuşu ile başlayan programda sırasıyla Lefkoşa Belediye Orkestrası, Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi minik Frankofonları’nın gösterisi, SOS Çocuk Köyü Dans grubunun gösterisi, Kıbrıs Sanat’ın genç yeteneklerinin müzik dinletisi, Phillippe Ledru’nun gitar dinletisi, Andreas Münster ve Umut Erten’in opera dinletisi ATA Tango Dans gösterisi ve Ahmet Münir Acuner’in saz dinletisi yer aldı.

Kıbrıs Sanat genç yetenekleri tarafından çalınan Alp Kornosu adlı müzik aleti katılımcılar tarafından büyük bir merak ve heyecanla dinlenirken minik Frankofonların dansı ise büyük beğeni topladı.



Gecede Ulun Şeytanoğlu da 2021 yılında basılan “Morsalkım Sokağı” adlı ilk roman türündeki kitabını satışa sunarak imzaladı.



120 ülkede kutlanan özel gün

Dönemin Fransız Kültür Bakanı Jack Lang'in önerisiyle 1982 yılında Fransa'da başlatılan ve fransızcada Fête de la Musique diye anılan özel gün (21 Haziran günü) dünyayla birlikte Culturelle Franco-Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği'nde kutlandı. Türkçede Müzik Bayramı, Müzik Festivali ya da Dünya Müzik Günü gibi farklı isimlerle kutlanan özel gün Avustralya, Belçika, İngiltere, Luxemburg, Almanya, İsviçre, Romanya, Kosta Rika, İsrail, Çin, Hindistan, Lübnan, Malezya, Fas, Pakistan, Filipinler, Kolombiya ve Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülke tarafından benimsendi.