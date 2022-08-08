Müziğin taçlandırdığı sevgi,dostluk güzellik,iyilik çemberi

Murat OBENLER

Çok renkli,çok kültürlü, çok dilli, çok etnisiteli yapısıyla öne çıkan Windcraft Müzik Festivali 8.kez dünyadan ve Kıbrıs adasından özellikle üflemeli enstrümanlardan oluşan sanatçı ve grupları Trodos’un şirin köyü Katydata’da bir araya getirdi. 5-7 Ağustos tarihlleri arasında toplamda 7 ülkeden 9 grubun sahne aldığı festivalde konserlerin yanı sıra gün boyunca seminerler, atölyeler, ses sunuşları ve çeşitli yaş gruplarına uygun interaktif parallel programlar da yer aldı.

Caz ve latin başta olmak üzere çeşitli müzik türlerini öne çıkaran, farklı bölgelerin birçok müzik geleneğinde özel bir rol oynayan ve elektronik efektlerin kullanımıyla çağdaş müzik türlerinde birçok kullanımı olan nefesli çalgılara odaklanan festivalin köy meydanı ve Orchard sahnesinde gerçekleşen konser programında müzisyenler geleneksel ve caz müziğinin çağdaş tınılarıyla dönüşümlü olarak sunulduğu müzikal öğelerin bir karışımını sundular.



Ortadoğu’dan başlayan 3 günlük müzikal yolculuk Latin Amerika’da sonlandı

Bu yıl festivalde ilk gün Alarga Ensemble, Fanfara Station (Italya/Tunus/ABD) ve Ofer Mizrahi Trio (İsrail), ikinci gün Agıa-Sofia Geleneksel Müzik Çocuk Korosu,Tropos Ensemble, Eleonora Roussou "Hará", Bobby Rausch (Almanya) ve son gün ise Seminer Bandosu-Windcraft Band, Alexis Kasinos Quintet ve Technobrass (Brezilya) sahne aldı.

Ülkemizden Cahit Kutrafalı da uluslararası festivalin sahnesindeydi

Ülkemizin önemli caz müzisyenlerinden Cahit Kutrafalı da 3. gece Alexis Kasinos Quintet ile sahne aldı ve hem grubun bestelerini hem de bazı unutulmaz caz bastelerini icra etti. Kıbrıstaki caz festivallerinde ve uluslararası etkinliklerde görmeye alıştığımız Cahit Kutrafalı başarılı performansı ile beğeni toplarken uluslararası sahne tecrübesini de arttırdı.

Paralel program ve çocuklar için etkinlikler de göz dolduruyor

Bu yılki programın öne çıkan bölümleri ise besteci Stella N. Christou'nun "The blowing milk(Üfleme sütü) başlıklı yerinde ses enstalasyonunun sunumu, Paralel program olarak ise çocuklar için Elenitsa Georgiou ile "Nefes alalım, şarkı söyleyelim, nefesli nefesli olalım" atölyesi, Marina Katsaris ve Giannis Koutis ile "İki kağıt ayakkabıda" müzikal hikaye anlatımı), Bobby Rausch,Alice Ayvazian ve Kalia Loizidou ile müzik ve dans atölyeleri , Katerina Prokopiou ile bir siyanotip atölyesi, Giorgos Papakonstantinou'nun şiir koleksiyonunun sunumu, bir bilgi yarışması ve bir köy arayışı, "Geleneğin Rüzgarları" (Giannis Diskos) ve "Geleneğin Şarkıları" (Elena Xyda) adlı iki özel üç günlük seminer oldu.

Festivalin gün sonu gerçekleşen jam sessions ise hem müzisyenlerin ilk kez biraraya gelerek eğlence amaçlı birlikte birşeyler çalması adına hem de müzisyenlerle topluluğun sosyalleşmesi adına önemli etkinlikler arasına girdi.

Festival direktörü Ellie Michael başta Eğitim,Kültür Spor ve Gençlik Bakanlığı Kültür Hizmetleri başta olmak üzere festivale sponsor olarak destek veren kurum-kuruluş-STÖ ve köy halkına ve komitesine de çok teşekkür etti.