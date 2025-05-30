Müze ve ören yerlerinde özelleştirmeye doğru

UBP-DP-YDP hükümeti, müze ve ören yerlerini özelleştirme kapsamına aldı. Karar uyarınca, “müze ve ören yerlerinin çağdaş ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla yürütülebilmesi adına özelleştirme programına alınması amacıyla” bir ön rapor hazırlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Özelleştirme Yasası’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bu konuda bir ön rapor hazırlanması da yer alıyor.