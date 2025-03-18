Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Cenevre’de gerçekleşen gayrıresmi Kıbrıs Konferansı sonrası ilk açıklamasını yaptı, “Büyük çaba bugün başlıyor” dedi.

"Müzakerelerin yeniden başlaması yönünde önemli ve olumlu bir adım atıldı" diyen Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak şekilde doğru yönde gelişmelerin kaydedildiğini ifade etti.

Hristodulidis, "Henüz orada değiliz ama BM Genel Sekreteri'nin sözlerini tekrarlıyorum ve kullanıyorum, 2017'den bu yana ilk önemli adım atıldı” dedi.

“Büyük çaba bugün başlıyor” diyen Kıbrıslı Rum lider, sürecin devamına dair bir planı olduğunu söyledi.