Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, New York’taki Kıbrıs zirvesini yorumladı, beklentinin düşük olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarının önemli olduğuna vurgu yaparak, “Statüko sürdürülebilir ve kabul edilebilir değildir. Kıbrıslı Türklerin ve garantör ülke Türkiye’nin yok sayılması mümkün değildir. Müzakereden, diplomasiden, diyalogtan kaçılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

New York’la ilgili beklentiler düşük. Gündemde olan güven yaratıcı önlem niteliğindeki konuların toplantının düzeyiyle uyumlu olmadığı konusunda herkes hemfikir. Bu çerçevede bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan’ın söylediklerinin önemli olduğunu düşünüyorum:

"Biz hiçbir zaman için müzakereden kaçan, konuları medeni bir şekilde, rasyonel bir şekilde, olgun bir şekilde tartışmaktan kaçan ülke değiliz. Bu tartışmaya, görüşmelere, diyaloğa devam edeceğiz…

Biz oldukça yapıcıyız bu konuda. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki vizyonu çok net. Her zaman için kazan-kazan formülüyle hareket ediyoruz. Karşı tarafa empatimizi hiçbir zaman için eksik etmiyoruz. Ama Türklerin ve haklarının yok sayıldığı bir denklemi de kabul etmemiz söz konusu değil. Mevcut statükonun şu ana kadar Türklerin haklarını hiçe saydığı bir ortamı hazırladığını hep gördük".

Sn. Fidan’ın, bugünkü statükonun Kıbrıslı Türkler ve Türkiye açısından doğurduğu olumsuz sonuçlar, “kazan-kazan formülü”, “karşı tarafa empati”, “Kıbrıslı Türklerin ve haklarının yok sayıldığı bir denklemi ret” ve “müzakereden kaçan taraf olmama” konularında verdiği mesajların son derece önemli olduğunu düşünüyorum.

Statüko sürdürülebilir ve kabul edilebilir değildir. Kıbrıslı Türklerin ve garantör ülke Türkiye’nin yok sayılması mümkün değildir. Müzakereden, diplomasiden, diyalogtan kaçılmamalıdır. Karşılıklı empati ile iki tarafın da kazanacağı bir çözüme ulaşılması, hem adada, hem de bölgede kalıcı istikrar için yaşamsal önemdedir.

Kanımca bunlar, geleceğe dair düşünürken altı çizilmesi ve tüm taraflarca mutlaka dikkate alınması gereken, önemli noktalardır.