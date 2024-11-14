“Mutluluktan sokaklarda ağladım, bayram havası gibiydi”

Ebru OSMAN

Bağdagül Dadı, 2022 yılında, her yıl düzenli olarak gittiği muayenelere rağmen meme kanseri teşhisiyle karşılaştı. Mamografi sonuçları geldikten sonra, hastanedeki hemşire tarafından göğsünde bir topak olduğu kendisine bildirildi. Bu haberle sarsılan Dadı, hemen doktorunun yardımıyla muayene olduğunu ve kötü huylu meme kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

Göğsünün alınması gerektiği belirten Dadı, kısa süre sonra ameliyat oldu ve ardından kemoterapi ve ilaç tedavisine başladığını söyledi. Ancak bu zorlu süreç, 10 ay sonra kanseri yendiği müjdesiyle son buldu. Dadı, şu an hala 3 ayda bir düzenli kontrollerini yaptırdığını belirtti ve ekledi “Başka tedavim kalmadı, çok şükür. Doktorum Ömer Diken’e çok teşekkür ederim,” dedi.

“Kanser teşhisiyle dünyam başımda yıkıldı”

Kanser sürecini zorlu bir şekilde atlattığını ifade eden Bağdagül Dadı, “Bu süreç benim için çok acı vericiydi, dünyam başıma yıkıldı. Kanser teşhisi konulduğunda hep ağladım, kapımı kapattım herkese” dedi. Bu zorlu süreçte mücadele ederken, bazı kişilerin kanser olduğunu duyduğu zaman “aman iyi oldu, hak etti” gibi acımasız yorumlar yaptığını da belirtti.

Ancak, bu zorlu dönemde destek almanın önemini vurgulayan Dadı, en büyük desteği ailesinden aldığını söyledi. Ayrıca, Yakın Doğu Hastanesi'ndeki doktor ve hemşirelerin yanı sıra Kanser Hastaları Yardım Derneği'nin de ona büyük moral kaynağı olduğunu belirtti. “Kanser Hastaları Yardım Derneği arkamda durdu ve bana her şekilde destek sağladılar. Etimden tut, kıyafetlerime kadar yardımcı oldular. Yaptıkları yardımları inkâr edemem,” dedi.

“Başkasına yardım ederken kendimi bu durumda buldum”

Dadı, kanserle mücadeleye başlamadan önce bir başka kanser hastasına bakıyordu ve onun hastalığını atlattıktan kısa bir süre sonra kendi kanser teşhisini aldığını belirtti. “Bu da benim için bir sınavdı,” diyerek, aynı zamanda başkalarına yardım ederken birden kendisinin de aynı duruma düştüğünü ifade etti.

“Mutluluktan sokaklarda ağladım, bayram havası gibiydi”

Kanserle mücadelesini kazandıktan sonra, Dadı, mutluluktan sokaklarda ağladığını söyledi. "Ailemle birlikte o kadar mutlu olduk ki, bayram havası gibiydi. İlk aradığım kişi kızım oldu. Ailem bu süreçte hep yanımdaydı, beni hiç yalnız bırakmadılar," diye konuştu. Kanseri yenen Bağdagül Dadı, bu zorlu sürecin ardından aile bağlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha fark ettiğini söyledi.

Bağdagül Dadı, kanser tedavisi gören hastalar için sağlıklı yaşam tarzının önemine dikkat çekti. “İçlerinde bir şey tutmasınlar, karşı tarafa bağırmak istemiyorlarsa bir odaya girip duvarlara bağırsınlar. Çığlık atmak istiyorlarsa, çığlık atsınlar. Ama içindekileri bir şekilde dışarı atsınlar,” dedi. Aynı zamanda beslenme konusunda da önerilerde bulundu: “Ovalarda ne kadar ot varsa yemelerini tavsiye ediyorum ve acı biber yesinler. Bol bol yürüyüş yapsınlar, sağlıklı ve doğal besinlerle beslensinler.”