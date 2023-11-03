“Müteakip zirvede KKTC’yi de aramızda göreceğimize inanıyorum”

‘KKTC’nin davet edilmediği Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 10. Yıl Dönümü Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “bir sonraki zirvede, ‘KKTC’yi de aralarında göreceklerine” yönelik inanç belirtti.

"KKTC" Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 10. Yıl Dönümü Zirvesi'ne davet edilmedi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek zirveye, TDT'nin gözlemci üyeleri Türkmenistan ve Macaristan'ın liderleri davet edilirken, bir diğer "gözlemci üye KKTC"den hiçbir isim davet almadı.

Söz konusu zirvede konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yılki Semerkant zirvesinde ‘KKTC’ye oybirliğiyle gözlemci üye statüsü verildiğini anımsatarak, “Bu kararla Türk dünyası, tecrit edildikleri halde öz vatanından vazgeçmeyen Kıbrıs Türkleri'nin yalnız olmadıklarını herkese göstermişti” dedi.

Kıbrıslı Türklerle dayanışma içinde hareket etmenin, TDT’nin yükümlülüğü olduğunu söyleyen Erdoğan, “Müteakip zirvemizde KKTC’yi, karar verdiğimiz şekilde gözlemci üye statüsüyle aramızda göreceğimize inanıyorum. Bu konuda sizlerin dirayetli liderliğinize güveniyorum” şeklinde konuştu.

"KKTC" Türk Devletleri Teşkilatının "zirvesine" davet edilmedi