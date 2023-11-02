"KKTC" Türk Devletleri Teşkilatının "zirvesine" davet edilmedi

"KKTC" Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 10. Yıl Dönümü Zirvesi'ne, diğer "gözlemci üyelerin" aksine davet edilmedi.

"KKTC" Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 10. Yıl Dönümü Zirvesi'ne davet edilmedi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek zirveye, TDT'nin gözlemci üyeleri Türkmenistan ve Macaristan'ın liderleri davet edilirken, bir diğer "gözlemci üye KKTC"den hiçbir isim davet almadı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" sloganıyla gerçekleşecek zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev da katılacak. Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, "KKTC"nin TDT gözlemci üyeliğinin, "dünya tarafından tanınmanın ilk adımı" olduğunu iddia ediyordu.