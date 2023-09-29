“Müşterilerine ‘polis sizi ararsa muayene oldum deyin’ telkininde bulundu” 

“Sahte reçete soruşturması” kapsamında Lefke’de boş bir binada ele geçirilen 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanan eczacı İ.T. bugün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı, hakkında soruşturma amaçlı 7 gün daha ek tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis çavuşu, 13 Eylül tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 25 Eylül tarihinde Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası kupürsüz ilacın bulunarak, emare alındığını anımsattı.

Polis, yapılan soruşturmada olayın gündeme gelmesinin ardından ilaçların eczacı İ.T.’nin yönlendirmesiyle boş binaya bırakıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının iş yerinde arama yapıldığını, lavaboda yakılarak, yok edilmeye çalışılan bazı belgeler ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, ayrıca İ.T.’ye ait eczanede kupürü kesilmiş ilaç, imha edilmeye çalışılan barkotlar, boş ancak kupürleri kesilmiş ilaç kutuları ele geçirildiğini söyledi.

Polis, boş binada bulunan 26 torba ilacın sayıldığını; 2 bin 973 adet ve piyasa değerinin 269 bin TL olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis çavuşu, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ne kadar küpür gönderildiğine ve ne kadar para alındığına dair araştırma yapacaklarını dile getirdi.

Polis, tutuklamaların başladığı ilk günlerde eczacı İ.T’nin müşterilerini telefon ile arayıp “polis sizi ararsa ben doktora muayene oldum” diyerek müşterileri uyardığının tespit edildiğini aktardı, bunun delilleri karartma suçu olduğunu ifade etti

Polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.