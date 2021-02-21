Müşterek bahisçiler: Açmıyoruz !

BET ofis olarak bilinen “Müşterek Bahis İşletmecileri” hükümetin “kapıdan işlem yapmak şartıyla” açılma kararını reddetti.

Aydoğan Turizm Hitit-Bet, Arkın Investment Sporting Clup Betting, Nicosia Betting, Larsen Teknoloji Bet Cyp ve Worldstar Betting ortak açıklama yaptı, “Kapı önünde oluşacak kalabalıkları yönetemeyeceğiz” gerekçesini ortaya koydu.

Bahis ofisleri, restoranlara müşteri kabul izni verilene kadar bu tavırlarını sürdüreceklerini belirtti, “Bahis ofis operasyonu paket servis gibi işletilemez” dedi.

İşletmeler, bahis ofisleri açısından Sağlık Üst Komitesi’nin son kararına uygun bir açılım olmayacağını ifade etti.