Mustafa Özdoğan’dan iyi haber!
Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda 5 Haziran sabahı meydana gelen trafik kazasında yaralanarak “beyin kanaması ve iç kanama” teşhisiyle yoğun bakıma alınan Mustafa Özdoğan’ın gözlerini açtığı bildirildi.
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Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda 5 Haziran sabahı meydana gelen trafik kazasında yaralanarak “beyin kanaması ve iç kanama” teşhisiyle yoğun bakıma alınan Mustafa Özdoğan’ın gözlerini açtığı bildirildi.
26 yaşındaki Özdoğan’ın uyandığını, annesi Zehra Özdoğan Facebook hesabı üzerinden duyurdu.
Mustafa Özdoğan, 5 Haziran gününün ilk saatlerinde, alkollü şekilde direksiyon başına geçen Berk Sicimoğlu’nun kullandığı araçta yolcu olarak bulunuyordu. Sicimoğlu, Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarpmış, ardından da takla atarak yol dışında tekerlekleri üzerinde durmuştu.
Kaza sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralanmıştı.
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Etiketler : Mustafa Özdoğan