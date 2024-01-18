Mustafa Hürben'e 800 TL para cezası

Seferberliğe gitmeyi reddederek vicdani reddini açıklayan Mustafa Hürben bugün bir kez daha Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Hürben, mahkemede 800 TL para cezası aldı. Hürben, bu miktarı 5 gün içinde ödememesi durumunda 3 gün hapis cezasına çarptırılacak.

Mahkeme çıkışı kısa bir açıklama yapan vicdani retçi Murat Kanatlı, mahkemenin verdiği kararın değerli olduğunu belirtti, “Top Mecliste” dedi.

Meclisin, yasa değişikliği yapmaması halinde tüm vicdani retçilerin cezaevine gireceğinin altını çizen Kanatlı, “Meclis ısrarla düşünce ve vicdan özgürlüğünü çiğniyor. 5 gün sonra Mustafa’yı uğurlayacağız. Umarız 5 gün içinde meclis daha ciddi bir girişim yapar” şeklinde konuştu.

Vicdani retçi Mustafa Hürben ise “Bugünkü kararın anlamı şu ki gerek savcılık gerek mahkeme; aslında herkes bir şeylerin yanlış olduğunu kabul etti ama kimse değiştirmek için çaba sarf etmiyor. Mecliste bizi temsil eden Milletvekillerine çağrımız olsun, umarım bu konuda en kısa zamanda bir girişim gerçekleştirirler” ifadelerini kullandı.

Vicdani reddin yasallaşması önerisi Hükümet tarafından reddedilmişti

Vicdani reddin yasallaşması ve Hürben dâhil vicdani retçilerin mahkemede yargılanarak cezaevine gönderilmesinin önüne geçmek adına CTP Milletvekilleri ile bağımsız vekiller, söz konusu insan hakkının yasallaşması için Askerlik Yasası’na değişiklik yapılmasını önermişti.

Söz konusu değişiklik önerisi, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin “ateşkes var” diyerek verdikleri ‘ret’ oylarıyla reddedilmişti.