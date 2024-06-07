“Mustafa Diana ülkemiz fotoğrafına ışık olmuştur”

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Diana’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Yıltan Taşçı imzalı açıklamada, “Foto Diana” olarak da bilinen Mustafa Mehmet Salih Okay'ın fotoğraf sanatına ışık tuttuğunu ve yerinin doldurulamayacağını vurguladı.

Taşçı’nın açıklaması şöyle:

“Ülkemiz fotoğraf sanatının duayenlerinden Foto Diana’nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Gerçek ismi Mustafa Mehmet Salih Okay olan Mustafa Diana, çocukluktan beri hayalini kurduğu fotoğrafçılığa bir asrı aşan ömrünü adamış bir isimdir. 1930’lu yıllardan itibaren gözünü deklanşörden ayırmayan Mustafa Diana’nın kaybı, bizim için yeri doldurulamayacak bir kayıptır.

Fotoğrafçılık sanatında yeni teknikleri kullanan Mustafa Diana, çektiği fotoğraflarla uluslararası üne kavuşmuş bir değerimizdir.

1972 yılında Kıbrıslı Türkler arasında ilk renkli fotoğraf laboratuvarını da açan Mustafa Diana’nın sanat anlayışı her zaman yenilikleri kovalamak olmuştur. Bu kapsamda da fotoğraf sanatına gönül verenlere ışık olmuştur.

Mustafa Diana, çektiği binlerce fotoğrafla her daim anılacak ve unutulmayacaktır”