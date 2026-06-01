“Hiçbir zaman halkımızın alım gücünü düşürmedik, asgari ücret 60 binin üstünde”

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Ünal Üstel, hükümet programında yer alan hedefleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, halkın alım gücünün düşmesine izin vermediklerini savundu.

Dünyada savaşlar ve ekonomik zorluklar yaşandığını ifade eden Üstel, hükümetin ekonomide gerekli tedbirleri aldığını ve halkın alım gücünü korumaya çalıştığını söyledi.

Üstel, 2022 yılında asgari ücretin 7 bin TL ve yaklaşık 450 euro karşılığında olduğunu, 2026 yılında ise 60 bin TL’nin üzerine çıkarak yaklaşık 1210 euroya ulaştığını belirtti.

Kamuda görev yapan bir yöneticinin maaşını da örnek veren Üstel, 2022 yılında 25 bin 663 TL olan ve 1689 euroya denk gelen maaşın bugün 180 bin 850 TL’ye, euro bazında ise 3 bin 578 euroya yükseldiğini ifade etti.

“Hiçbir zaman halkımızın alım gücünü düşürmedik, düşürmemeye de gayret ettik” diyen Üstel, enflasyonun devam ettiğini ancak hükümetin buna karşı duyarsız kalmadığını savundu.

Üstel, hayat pahalılığı oranlarının kamu çalışanlarına ve asgari ücretlilere yansıtıldığını belirterek, “O zamanki maaşla neler alırdınız, bugün neler alırsınız, aradaki farkı göreceksiniz” dedi.