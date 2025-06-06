Murat Şenkul’dan Bayramda birlik ve dayanışma çağrısı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yayımladığı bayram mesajında, Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, tüm halkın bayramını kutladı.

Kurban Bayramı’nın paylaşma, dayanışma ve kardeşliğin simgesi olduğuna vurgu yapan Şenkul, “Bu anlamlı günlerde; ihtiyaç sahiplerini unutmadan, büyüklerimizi ziyaret ederek, çocuklarımızın bayram coşkusuna ortak olarak bayramın özüne hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

Şenkul, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu özel zamanların, kentimize ve ülkemize; huzur, barış ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bayram süresince belediyenin tüm ekipleriyle görev başında olacağını belirten Şenkul, “Girne Belediyesi olarak bayram süresince, sizlerin huzur içinde bir bayram geçirmesi adına tüm ekiplerimizle görev başında olacağız. Bu bağlamda gerekli duyuru ve bilgileri, Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Mesajının sonunda ise tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutlayan Şenkul, “Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” temennisinde bulundu.