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Münhal ve sınav duyuruları açıklandı

Münhal ve sınav duyuruları açıklandı

Münhal ilanı ve sınav duyuruları da son alınan Bakanlar Kurulu kararlarında yer buldu, Resmi Gazete’de yayınlanarak duyuruldu.

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Münhal ilanı ve sınav duyuruları da son alınan Bakanlar Kurulu kararlarında yer buldu, Resmi Gazete’de yayınlanarak duyuruldu.

Limanlar Dairesi’nde Liman Memuru, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’ndan III. Derece Maliye Müfettiş Yardımcısı ve Dışişleri Dairesi’nde Mali işler Memuru münhalleri Resmi Gazete’de ayrıntılarıyla yer aldı.

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