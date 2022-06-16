"Mülteci/göçmen sayısı nüfusun %5'ini aştı"

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nikos Nouris " mülteci/göçmen" sayısının Kıbrıs nüfusunun %5'ini aştığını söyledi.

Nikos Nouris, geçtiğimiz cuma günü Lüksemburg'da Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Toplantısı’nda göç konusunun gündeme geldiğini anımsattı, bu yönde ön saflardaki ülkelerin trajik durumuna dikkat çekti.

Nouris yeni gelişmeyle ilgili olarak "3 yıllık yorucu çabalardan sonra, Avrupa Komisyonu, Ada’mızdan bir dizi göçmenin uzaklaştırılması, yeşil hattın korunması, yarı işgal altındaki anavatanımızda %5'i aşan göçmen aşırı kalabalığını yönetmemize yardımcı olacak mali yardım için Kıbrıs'ın pratik desteğine duyulan ihtiyacı kabul etti" dedi.