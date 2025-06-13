Mülkiyet konusunun BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in güven iklimi oluşturma ve yakınlaşmaları tespit etme ve kararlaştırılan sürecin zeminine yeniden bağlanma hedefli misyonunu rayından çıkarmakta olduğu haber verildi.

Alithia “Mülkiyet Holguin’in Misyonunu Saptırıyor… Gaspların AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Aracılığıyla Dolaylı Kurumsallaştırılması” başlıklı haberinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin mülkiyetteki bu ısrarının KKTC’yi siyasi ve iletişimsel açıdan güçlendirdiğine işaret etti.

AİHM’in “K.V. Mediterranean Tours Ltd” şirketiyle ilgili kararının “münferit bir olayın teknik değerlendirilmesi olarak değil hukuki ve siyasi dönüm noktası olarak okunduğu” belirtilen haberde Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’ın kararı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) uluslararası alanda onaylanması, KKTC’nin yargı bağımsızlığının teyidi ve Hristodulidis’in baskıcı politikasının çöküşü olarak değerlendirdiğini okurlarına aktardı.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nin emlak işleriyle uğraşan 9 Kıbrıslı Türk hakkında tutuklama emri çıkarma kararı Tatar tarafından, hasmane ve terör eylemi olarak niteledi ve AİHM’in son kararının sağladığı zemin, Kıbrıs sorununun uluslararası alandaki görüntüsünü yeniden konumlandırmak için kullanıldı.

Gazete “Perde önünde artık güven nasıl yaratılacak sorusu değil, egemen eşitliğin nasıl teyit olacağı sorusu bulunuyor. Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ), geçişlerin kolaylaştırılmasını ve gündelik hayatın yönetilmesini içeren Cenevre Çerçevesi tamamen reddedildi.” ifadesini kullandı. Holguin misyonunun “bir müzakere sapmasını değil halen uluslararası mercilere yansımaya başlayan paralel bir siyasi kozu yönetmesi gerektiğine” işaret etti.

Haberde, zamansal konjonktürün “masum olmadığına” vurgu yapıldı. “GYÖ’lerden gaspçılığa, iş birliğinden çatışmaya, müzakereden Kıbrıs Türk halkının savunmasına iletişim kaymasının, tüm stratejinin, tutuklamaların zamanlamasına bir tepki olduğu izlenimini güçlendirdiği” görüşüne yer verildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tutuklamalar konusundaki zamanlamasının Türk diplomasisini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığının sorgulayan gazete “masada her şey varken, en hassas ve siyasi açıdan en kullanılabilir konunun öne çıkarılmasının sonuçları olacağına” dikkat çekti.

Öte yandan Fileleftheros Kıbrıs sorununun “perde gerisindeki önemli aktörlerinden ikisi” olarak nitelediği İngiltere ve ABD’den BM’nin, Holguin aracılığıyla Kıbrıs sorununda aldığı inisiyatife destek belirttiği ve New York’ta gerçekleştirilecek yeni gayriresmi beşli konferansta, müzakereleri yeniden başlatma hedefli çabalar yönünde adım atılması beklentilerini dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham Kral Üçüncü Charles’ın doğum günü nedeniyle çarşamba gecesi düzenlenen ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in de katıldığı kutlama etkinliğinde İngiltere’nin önümüzdeki ay New York’ta gerçekleştirilecek gayriresmi beşli konferans da dahil Kıbrıs sorununun halli hedefiyle BM tarafından yürütülen diplomasiye elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Hristodulidis ise İngiltere’nin, Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve kapsamlı bir çözüm bulunması çabalarına BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi sıfatı aracılığıyla verdiği desteği takdir ettiğini söyledi. Hristodulidis Genel Sekreter’in Kişisel Temsilci, Avrupa Komisyonu Başkanı’nın da Özel Temsilci atamasının, “Kıbrıs’a ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik taahhüdü gösteren net adımlar” olduğu görüşünü ortaya koydu.

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Michael Rigas da salı günü, PSEKA’nın 40’ıncı kurultayında “Washington’un, Kıbrıs’ın barışçıl şekilde yeniden birleşmesine desteği” yanında “New York’ta gerçekleşecek görüşmenin bütün Kıbrıslıların barış ve refah bir gelecek sürecine katkı sağlayacağına inanç” belirtti.