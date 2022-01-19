“Muhtarların, görev ve yetkileri tekrar düzenlenecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, muhtarların sorunları çözüldükçe halkın dertlerinin de azaldığını belirterek, “Daha aydınlık, daha adil bir gelecek için yoldayız” dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özyiğit ve milletvekili adayları dün Mağusa ve İskele bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, muhtarların sorunları konuşuldu, sorularına yanıt verildi ve TDP’nin plan ve projeleri aktarıldı.



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, halkın temel temsilcileri olan muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların yaptıkları görevin önemine vurgu yaptı. Muhtarların yerel yönetimler ve kaymakamlıklarla ilişkileri artırılarak, görev ve yetkilerinin tekrardan düzenleneceğini belirten Özyiğit, muhtarların sorunları çözüldükçe halkın dertlerinin de azaldığına dikkat çekti.

2006 yılında yapılan belediyeler değişiklik yasasıyla muhtarların yetkilerinin geriye götürüldüğünü, bunun ciddi bir hata olduğunu savunan Özyiğit, belediyeler reformu ile muhtarlara hak ettikleri itibarı verme kararlılığında olduklarını kaydetti.



“Şimdi sosyal devlet zamanı”

Temiz ve donanımlı bir kadro ile yola çıktıklarını ve toplumun desteği ile birlikte daha aydınlık, daha adil daha refah bir geleceğe güçlü bir şekilde yürüyeceklerine inanç belirten Özyiğit, “Gücümüz, Kıbrıs Türk halkının kendini var eden değerlerde saklıdır” dedi.

TDP olarak “Şimdi Adalet”, “Şimdi Paylaşım” ve “Şimdi Sosyal Devlet Zamanı” diyerek, yola çıktıklarını belirten Özyiğit, şunları kaydetti:

“Şimdi sosyal devlet zamanı diyoruz çünkü kimsenin kimseyi sömürmesini istemiyoruz. Şimdi adalet diyoruz çünkü her şeyin adil olmasını, adilce paylaşılmasını, adalet hissimizin toplum kimliğimiz olmasını istiyoruz. Şimdi paylaşım zamanı diyoruz çünkü güzel olan her şeyin birlikte ve paylaşarak inşa edildiğini biliyoruz. Ve şimdi TDP zamanı diyoruz çünkü hepimizin ihtiyaç duyduğu bu değişimi, bu düzeni kuranlar ile değil, ancak bizim gibi kendini gerçekten buna adayanlar ile elde edebileceğimize inanıyoruz.”

Harmancı: Muhtarlıklar, belediyelerle dayanışma içerisinde olmalı

LTB Başkanı, TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Harmancı da konuşmasında, TDP’nin hiçbir icraatında kimlik temelli bir siyaset gütmediğini belirterek, “Biz insanların ne doğduğu ne de nereden geldiğine bakmadan icraat yaptık” dedi.

Yerel yönetimle reformunun önemli olduğunu, bunun bir parçasının da mutlaka muhtarların olması gerektiğini kaydeden Harmancı, “Eğer yerel yönetimler reformu olacaksa muhtarlıklar, belediyelerle dayanışma içerisinde olmalıdır. Bu artık İçişleri Bakanlığı’nın görevi olmamalıdır. Meclis ve Meclis’in çalışmalarında bir fiil muhtarlar olmalıdır” şeklinde konuştu.

