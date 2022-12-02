Muhtar adayı Yeşilırmaklı, hayatını kaybetti

Yeşilırmak’ta muhtar adayı olan Emir Yeşilırmaklı, 57 yaşında hayata veda etti.

“Boğaz ağrısı” şikayetiyle dün akşam hastaneye giden Yeşilırmaklı, hayatını kaybetti.

Yeşilırmaklı’nın talasemi hastası olduğu biliniyordu. Muhtarlığa adaylığını koyan Emir Yeşikırmaklı’nın abisi Göksel Kabaran ve amcası Yıldız Kabaran, köyün eski muhtarlarındandı. Yeşilırmaklı, 2 çocuk babasıydı.

Yeşilırmak'ta Çilek ve kolokas ürünü yetiştiren Emir Yeşilırmaklı YENİDÜZEN'e birçok kez sezon değerlendirmesi yapmıştı.