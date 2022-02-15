“Muhasebe birimi olarak Euro'ya geçilsin, yeni yurttaşlık yasası çıkarılsın"

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile UBP arasında süren görüşmelerde UBP'nin seçim manifestosunu partiye "öneriler" diye sunmasının ardından CTP de bir dizi yanıt içeren bir belgeyi UBP’ye iletti.

CTP’den UBP'ye iletilen ve CTP'nin olası hükümette yapılması gerekenlerin sıralandığı maddelerde özetle şu detaylar öne çıktı:

⬛ Halkın alım gücünü hedefleyen ek bütçe hazırlansın

⬛ Seçim ve halk oylaması yasası değiştirilsin.

⬛ Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı temel alınarak yerel reform hayata geçirilsin

⬛ “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Planı” Meclis’ten geçirilsin.

⬛ Muhasebe birimi olarak “euro”nun kullanılmasına ilişkin çalışmalar başlatılsın.

⬛ Asgari ücret her koşulda vergiden muaf tutulsun.

⬛ Yeni bir Vatandaşlık Yasası çıkarılsın.

⬛ KIB-TEK siyasetten ve siyasi atamalardan arındırılarak özerk yapıya kavuşturulsun.

⬛ KIB-TEK’te altyapı yatırımlarına devam edilsin.

⬛Kamuda müdür atamaları üçlü kararname kapsamından çıkarılsın.

⬛Kamuda ek mesai yükünün azaltılması amacıyla vardiya sistemine geçilsin.

⬛Kıbrıs sorununun, BM parametreleri çerçevesinde, iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde çözümüne yönelik çok yönlü bir siyaset yürütülmeli.

⬛ Kapsamlı çözümü motive etmeye yönelik Güven Yaratıcı Önlemlerin hayata geçirilmesine yoğunlaşılmalı.

⬛ Kapalı Maraş’ın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde açılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı.

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