“Muhalefetin tavrını hukukçulara soracağım”

Ayşe GÜLER

Erken seçim tarihinin Meclis’te Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine Özel (Ad-Hoc) Komite’de görüşülmesi kararına ilişkin yargı hazırlıkları başladı.

Muhalefetin konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıma süreci işlerken, iç tüzüğe göre de siyasi partilere komite üyelerinin Meclis Başkanlığı’na bildirilmesi için tanınan 15 günlük yasal sürede geri sayım başladı.

3 siyasi parti, özel komiteye üye vermeme kararı alırken, gözler Meclis Başkanlığı’na çevrildi. YENİDÜZEN’e konuşan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, komitede yer alacak isimlerin 15 gün içerisinde bildirilmesi gerektiğini söyledi, “muhalefetin üye bildirmeme” kararına yönelik hukukçulardan görüş alacağını açıkladı.

“İç tüzük ne derse onu yapacağız” diyen Sennaroğlu, Meclis hukukçularından gelecek görüş doğrultusunda yol haritasını belirleyeceklerini dile getirdi.

Sennaroğlu, iç tüzüğe göre 15 gün içinde üyelerin belirlenmesinin ardından kararın Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini söyledi.