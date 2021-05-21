“Gerek var mıydı?”

Emekli Başsavcı Behiç Öztürk, Meclis iç tüzüğüne göre kurulacak komitelerin amaçlarının belli olduğunu söyledi, şu anda yeni bir Ad-Hoc Komite oluşturulduğunu hatırlattı, “Buna gerek var mı yok mu bilmiyoruz. Anayasa Mahkemesi konuyu nasıl değerlendirecek, göreceğiz” dedi.

Söz konusu komitede bütün siyasi partilerin temsilcilerinin yer alacağını kaydeden Öztürk, mahkemede hem muhalefet hem de iktidarın komite kurulmasına yönelik iddiaların dinleneceğini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürk, Meclis’te Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine, seçim tarihin belirlenmesi için Ad-Hoc Komite kurulmasını değerlendirdi, ara seçim yapılmamasını yorumladı.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Anayasa’ya göre Haziran’da ara seçim yapılması gerektiğine işaret etti, “Hukuku dinleyen yok, anayasa uygulanmalı, mevzuat uygulanmalı” dedi.

Öztürk, “Yasayı uygulayacak olanlar, bunu yapmıyor” şeklinde konuşarak, “Bu durum ihlal edilirse ne olacak, onu merak ediyorum” eleştirisinde bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürk, ara seçim yapılmasına yönelik uzlaşıya varılması gerektiğine dikkat çekti.

Öztürk, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda düzenlemeye ihtiyaç olduğunu da vurguladı