Muhalefet “Ad-Hoc komiteyi” yargıya taşıyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Meclis’te oluşturulan “özel (Ad-Hoc) komitesine” üye vermeme kararı aldı. Süreç üç muhalefet partisi tarafından yargıya taşınıyor.
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CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Meclis’te oluşturulan “özel (Ad-Hoc) komitesine üye vermeme ve yargı yoluna gitme kararı aldıklarını ifade etti.
Muhalefet birlikte hareket edecek
Sorakın, TDP ve HP ile birlikte hareket ederek Meclis’te oluşturulan “özel (Ad-Hoc) komitesi”ni hukuk dışı olmasından dolayı yargıya taşıyacaklarını açıkladı .
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