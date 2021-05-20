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Muhalefet “Ad-Hoc komiteyi” yargıya taşıyor

Muhalefet “Ad-Hoc komiteyi” yargıya taşıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Meclis’te oluşturulan “özel (Ad-Hoc) komitesine” üye vermeme kararı aldı. Süreç üç muhalefet partisi tarafından yargıya taşınıyor.

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CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Meclis’te oluşturulan “özel (Ad-Hoc) komitesine üye vermeme ve yargı yoluna gitme kararı aldıklarını ifade etti.

Muhalefet birlikte hareket edecek

Sorakın, TDP ve HP ile birlikte hareket ederek Meclis’te oluşturulan “özel (Ad-Hoc) komitesi”ni hukuk dışı olmasından dolayı yargıya taşıyacaklarını açıkladı .



 

 

 

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