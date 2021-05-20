Muhalefet “Ad-Hoc komiteyi” yargıya taşıyor

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Meclis’te oluşturulan “özel (Ad-Hoc) komitesine üye vermeme ve yargı yoluna gitme kararı aldıklarını ifade etti.

Muhalefet birlikte hareket edecek

Sorakın, TDP ve HP ile birlikte hareket ederek Meclis’te oluşturulan “özel (Ad-Hoc) komitesi”ni hukuk dışı olmasından dolayı yargıya taşıyacaklarını açıkladı .







