Muhalefet tepki gösterdi, karar geri çekildi

Ertuğrul SENOVA

Mecliste, Başkanlık Divanı’nın, “Meclis’in Avrupa Parlamentosu heyetine UBP’yi temsilen Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun da eklenmesi” yönünde ürettiği karar, muhalefetin tepkisi üzerine oylamaya sunulmadı, geri çekildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Genel Kurulda, Başkanlık Divanı’nın, “Meclis’in Avrupa Parlamentosu heyetine UBP’yi temsilen Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun da eklenmesi” yönünde ürettiği karar, muhalefetin tepkisi üzerine oylamaya sunulmadı, geri çekildi.

Karara ilişkin kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bugüne kadar Avrupa Parlamentosuna giden üye sayısı belli değil miydi? Bir teamül oluşmadı mı? Evet, bu teamül mantıklı, makul bir gerekçeyle sorgulanabilir ama ortada hiçbir gerekçe yokken, böyle bir karar neden verilir?” diye sordu.

Erhürman: Arkadaşımız bakanlıktan gitti, hiç olmazsa buraya eklensin mi diyorsunuz?

“Sevgili Oğzuhan Hasipoğlu bakan olduğu için, Hakan Dinçyürek’e heyette bulunma görevi verildi, şimdi Oğuzhan bakanlıktan gitti, Dinçyürek’in yanına ekleyelim, nedeni bu mu? Kaçıncı defa konuşacağız bunu?” diyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra, çoğunluğa sahip olan siyasi parti, heyete 4-5 kişi ekliyor mu desin? Gerekçe üretmeye gerek yok mu? Arkadaşımız bakanlıktan gitti, hiç olmazsa buraya eklensin mi diyorsunuz? O zaman değişin! Dinçüyrek gitsin, yerine Hasipoğlu gelsin.”

“Siz ekmek kadayıfının üzerine kaymak da eklemek istiyorsunuz”

Ülkede ekonomik krizin yaşandığını ve vatandaşların gözlerini Meclise diktiklerini ifade eden Erhürman, “Siz ekmek kadayıfının üzerine kaymak da eklemek istiyorsunuz. Sebep, gerekçe ne? Bu karar ya çekilsin ya da gerekçesi açıklansın” dedi.

Öztürk: Hassasiyetiniz, hassasiyetimizdir. Bu kararda ısrarlı olmayacağız

Erhürman’ın açıklaması üzerine kürsüye çıkan UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, “bu karar içtüzüğe aykırı değil, iki kişi olmasında bir sıkıntı yok. Bugün UBP olur, yarın CTP olur. Ama hassasiyetiniz, hassasiyetimizdir. Bu kararda ısrarlı olmayacağız” şeklinde konuştu.

Karar geri çekildi

Ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre, kararı oylamaya sunmadı, geri çekti.