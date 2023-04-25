UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel, “Değişimler yaşanabilir ama bizi halk seçti ve bizi istikrar için seçti” dedi. Hükümet’in yaşanan süreçte yaptıklarının ortada olduğunu savunan Üstel, ‘Tozlu raflarda bekleyen yasaların geçirildiğini’ söyledi.

Ara seçim tarihini muhalefetle istişare içerisinde Meclis’ten geçirmek istediklerini söyleyen Üstel, “UBP hiçbir zaman seçimden kaçmadı ama birileri istedi diye erken seçime gidecek değiliz, biz Anayasa’ya saygılıyız” dedi.

Üstel, “Halkın emrindeyiz, halkımız ne emrediyorsa da yapıyoruz. Reformlar ve icraatlarla da bu işi çözeceğiz. Halkımız takdir ettiği sürece de bu koltuklarda oturacağız. Takdir halkımızındır” şeklinde konuştu.

“Muhalefet bu seçimi yapmayalım derse, gelin birlikte Anayasa’yı delelim, seçimi de yapmayalım” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Üstel’in bu davetine tepki gösterdi.