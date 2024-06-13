Muhaceret şubesine gitti, kaçak olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi'ne giriş-çıkış dökümü almak için giden V.M. yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye ön izin ile geldiği, 30 günlük vize ile giriş yapıldığı halde bu süre içerisinde herhangi bir işlem yaptırmadığından dolayı 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 205 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak olduğu ortaya çıktı.

Polis memuru Şefik Karabacak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Haziran 2024 tarihinde saat 11.40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi'ne giriş-çıkış dökümü almak için gelen Lefkoşa'da sakin Vepa Mamedov'un yapılan muhaceret kontrolünde Kıbrıs’ın kuzeyine ön izin ile geldiğini, 30 günlük vize ile giriş yapıldığı halde bu süre içerisinde herhangi bir işlem yaptırmadığından dolayı 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 205 gündür ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.