"Muhaceret Dairesi’nin mevzuatta belirtilen sürelere hassasiyet göstermesi gerek"

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Muhaceret Dairesi’nin Aydın Duman’a KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi tahtında belirtilen 30 günlük süreyi aşarak 33 gün içinde bilgi verdiğini, idarenin mevzuatta belirtilen sürelere hassasiyet göstermesi gerektiğinin saptandığını açıkladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman İlkan Varol, Aydın Duman'ın, hakkında sınır dışı kararı olduğunu ve bu hususta Muhaceret Dairesi’ne avukatı aracılığıyla yaptığı dilekçesine yanıt alamadığını iddiasıyla durumun soruşturulmasını talep ettiğini ifade ederek, başvuru üzerine konunun Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini kaydetti.

Varol yaptığı açıklamada hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

Rapor özetle şöyle;

“Sayın Aydın Duman, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 2017 yılından itibaren çalışma izni ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet etmektedir.

Muhaceret Dairesi Müdürlüğü, Dairemize gönderdiği cevap yazısında Sayın Aydın Duman ile ilgili ihraç kararı bulunduğunu, bahse konu ihraç emrinin Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün talebi ışığında, kişinin 'Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası' kurallarına aykırı hareket ettiği ve yasal olmayan bir şekilde çalışması sebebiyle 9 Mayıs 2018 tarihinde düzenlendiğini ifade etmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, Dairemize gönderdiği cevap yazısının ekinde, Sayın Aydın Duman’a ait mevcut çalışma izinleri dökümünü göndermiştir. Sayın Duman’a ait çalışma izin dökümleri incelendiğinde Sayın Duman’ın 1 Nisan 2018 tarihinde çalışma izninin iptal edildiği, 19 Nisan 2018 tarihinde aynı işyerinden tekrar bir yıllık çalışma izni çıkarıldığı ve 9 Mayıs 2018 tarihli ihraç emrinin çıkarıldığı gün Sayın Duman’ın geçerli çalışma izni olduğu saptanmıştır. 9 Mayıs 2018 tarihli ihraç emrinin çıkarıldığı günden 5 Mayıs 2023 tarihine kadar Sayın Aydın Duman’ın çalışma izinli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalıştığı ve ikamet ettiği saptanmıştır. Soruşturmamız sırasında ortaya çıkan bulguların şikâyet konusu dışında olması sebebiyle bu konu ile ilgili soruşturma ileriye götürülememiştir.

Muhaceret Dairesi nezdinde yaptığımız soruşturmada Sayın Duman’ın avukatı aracılığı ile yapmış olduğu 16 Kasım 2022 tarihli dilekçesine 19 Aralık 2022 tarihli ve MHD.0.00-012/99-22/E.8345 tarihli yazıyla cevap verildiği tespit edilmiştir. Soruşturmamız neticesinde, Muhaceret Dairesinin Sayın Duman’a KKTC Anayasası 76’ıncı maddesi ve İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi tahtında belirtilen 30 (otuz) günlük süreyi aşarak 33 (otuz üç) gün içinde bilgi verdiği saptanmıştır. İdarenin mevzuatta belirtilen sürelere hassasiyet göstermesi gerekmektedir.”