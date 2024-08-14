“Muhaceret affından faydalanmak için geldik”

“Muhaceret affından faydalanmak için” Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine askeri bölgeyi ihlal ederek geçmeye çalışan 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla tutuklandı.

8 zanlı, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlıların Salı gecesi Gaziköy-Ercan Havalimanı yolunda, Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ ekiplerince yapılan operasyon sonucu, birinci dereceden askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek Kıbrıs’ın kuzeyine geçtikleri tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların aynı gün araç içerisinde Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçtiklerini, kuzeye gelme sebeplerinin ise “muhaceret affından yararlanmak” olduğunu söylediklerini aktardı.

Polis, zanlılardan A.A.’nın siyah renk bel çantası içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini, söz konusu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarında analiz edilmek üzere emare olarak alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların beyanlarının araştırılacağını, bulunan maddeniz analiz sonucunun bekleneceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.