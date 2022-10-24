‘Muhacaret affı’ Meclis’ten geçti: “5 bin kişinin yararlanması bekleniyor”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kaçak ya da izinsiz olarak adada kalan yabancılar için hazırladığı Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı Meclis’ten geçti.

Yasa çalışması, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 10 gün içinde yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeye göre, ülkede izinsiz bulunan yabancı uyruklu kişiler bir asgari ücret ödeyerek, aftan yararlanabilecek.

CTP Milletvekili Ongun Talat, af uygulamalarının istisna görülmesi gerektiğini söyledi.

Alışkanlık haline gelmemesi için bir önceki aftan yararlananların artık bu aftan yararlanamaması gerektiği konusunun önemine dikkat çeken Talat, bu konuya insani yaklaştıklarını ve yapıcı yaklaştıklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise aftan yaklaşık 5 bin kişinin yaralanabileceğini düşündüklerini açıkladı.

Barçın: Bir önceki aftan yararlananlar, bu aftan yararlanamayacak

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, yasaya oylarının olumlu olduğunu söyledi.

Bir önceki aftan yararlananların bu aftan yararlanamayacak olmasının önemli olduğunu dile getiren Barçın, bu afların alışkanlık haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Baybars: Kayıt dışılık alışkanlık haline gelmemeli

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkedeki kayıt dışılığın alışkanlık haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Ülkeye girişlerin farklı koşulları olduğunu anlatan Baybars, ülkeye kayıt dışı gelerek yaşayanların büyük bir kısmının turist vizesiyle adaya geldiğini ve gelen insanlara sürekli af çıkarılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Ülkeye ne amaçla gelindiğinin beyan edilmesi gerektiğine dikkat çeken Baybars, turist olarak gelen kişilerin ülkede kalmak için gelmediğini, bu amaçla ülkeye gelenlere af çıkarılmasının süreklilik haline gelmesinin ülkede kayıt dışılığı artırdığını belirtti.

Bu muhaceret yasası ile bakanlığın uygun gördüğü kişilere af çıkarılabileceği fakat mahkeme tarafından ihraç edilen kişilere ihraç edilenlere af çıkarılmamasının açıklanmasını dile getiren Baybars, af çıkarılan insanlara turist vizesi ile ülkeye girişinin sağlanarak yine kayıt dışılığa sebebiyet verilebileceğini söyledi.

Yasada bazı maddelerin tam anlaşılamadığını dile getiren Baybars, ülkeye turist olarak girenlere af çıkarılmasının doğru olmadığını kaydetti. Kayıt dışılığın kanayan yara olduğunu söyleyen Baybars, kayıt dışı yaşayan kişilerin sayısının tam olarak bilinmediğini belirtti.



Öztürkler: 5 bin kişinin yararlanacağını düşünüyoruz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, yasanın oy birliğiyle geçecek olmasından dolayı teşekkür etti.

Öztürkler, aftan 4 Kasım 2021 ve 31 Ocak tarihleri arasında 4 bin 167 kişi yararlandığını ve sisteme girebilmesini talep ettiğini bundan da yaklaşık 5 bin kişinin yaralanabileceğini düşündüklerini söyledi.

Amaçlarının ülkede olanların kayıt altına alınması olduğunu dile getiren Öztürkler, tüzüğün elverdiği şekilde ülkeye girişlerin düzenlenmesi ve ciddi denetim getirilmesinin sağlanacağını kaydetti.

Çok ciddi yazılımlarla ülkeye girişlerin daha kontrollü yapılması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Öztürkler, komite çalışmalarına katkı koyanlara ve ana muhalefet partisindeki arkadaşlarının yaptığı önerilerle düzeltmeye gittiklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından “Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşüldü ve oylandı. Daha sonra tasarının bütünü görüşüldü ve tasarı 31 kabul, 1 de çekimser oyla ve oy birliğiyle kabul edildi.