Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, BRT Müdürü Meryem Özkurt’un hapislik cezası alması hakkında açıklama yaptı.

Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, konunun özünden uzaklaştırıldığını belirterek, seçim yasaklarının her türlü açılış törenlerini kapsadığını, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala yapılmak istenen töreni şikayet üzerine YSK’nın yasakladığını hatırlattı.

“Müdür idari amir olarak yasaları bilmekle yükümlüdür. Meryem Özkurt da suç işlediğini şüpheden ari şekilde biliyordu” diyen Kanatlı, “konuyu siyasal zeminden kaydırıp, kişiselleştirip, duygusal açıklamalar yapmaya gerek olmadığını” kaydetti.

“On yıllardır seçime seçim deme koşullarının olmadığını” söyleyen Kanatlı, BRT’yi tarafsız olmamakla suçladı.

“YKP’nin, yargı süreci tamamlanmadan Meclis’ten af çıkarılması girişimini de hukuk devletine aykırı bir hareket, yargıya müdahale edip, etki altına alma girişimi olarak gördüğünü” belirten Kanatlı, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanının yasaları ve Anayasa’yı korumaya yemin ettiğine işaret etti.