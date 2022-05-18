“Müdahalelere davetiye çıkaran da seçmen iradesini yok sayan da Tatar’dır”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte başlayan ve günümüze kadar ulaşan antidemokratik sürecin baş sorumlusunun Ersin Tatar olduğunu vurgulayarak bu günün tarihe kara bir leke olarak geçeceğini söyledi.

“Müdahalelere davetiye çıkaran da seçmen iradesini yok sayan da Sn. Tatar’dır. Bu süreci besleyen ve kaoslar yaşatansa UBP-DP-YDP zihniyetleridir” diyen Sorakın siyasette yaşananları kabullenmek ve sineye çekmenin mümkün olmadığını ifade etti.

İşte Sorakın'ın sosyal medya paylaşımı:

18 Mayıs 2022 tarihi, Kıbrıs Türk demokrasi tarihine, demokrasimize sürülen kara bir leke olarak geçecektir Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte başlayan ve günümüze kadar ulaşan bu antidemokratik sürecin baş sorumlusu Sn. Tatar’dır.

Müdahalelere davetiye çıkaran da seçmen iradesini yok sayan da Sn. Tatar’dır. Bu süreci besleyen ve kaoslar yaşatansa UBP-DP-YDP zihniyetleridir. Gayrimeşru hükümet oluşumunda yine baş sorumlu Sn. Tatar olmakla birlikte UBP yönetimi de hemen hemen aynı derecede sorumludur. Siyasi etik dışı davranışlarsa sürecin tuzu biberi olmuştur.

UBP yönetimi, kurultayda üyesinin iradesi ile seçilen başkanına sahip çıkamamış, üst karar organında almış olduğu kararları sürekli olarak değiştirmiş ve gayrimeşru yapının oluşmasına vesile olmuştur. Yaşananları kabullenmek ve sineye çekmek mümkün olmadığına göre, hep birlikte ve kararlı bir şekilde demokrasimize ve irademize sahip çıkarak, antidemokratik uygulamalara, irade gaspına, çözümsüzlüğe, yoksullaşmaya “hayır” demek en temel görevimiz olmalıdır.

#gördük