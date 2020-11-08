MÜDAHALE GÖLGESİNDE HÜKÜMET SANCISI

Fehime ALASYA

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini parti UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’e vermesinden sonra tüzük gereği Parti Meclisi’nden de onay alan Saner, çalışmalara pazartesi günü başlıyor. Gözler diğer partilerin görüşlerine çevrildi.

YENİDÜZEN, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin Genel Sekreterlerine UBP ile hükümet kurma durumunu sordu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti (DP) buna yeşil ışık yakarken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP); “Temkinliyiz” dedi. Toplumcu Demokrat Parti (TDP) ise UBP ile herhangi bir oluşumda bulunmayacağını açıkladı. HP’ye ise ulaşılamadı.

Ülke ekonomisi ve sağlık açısından içinde bulunulan dönemde acilen çözüme gidilmesi gerektiğini belirten parti genel sekreterleri, bir an evvel hükümetin kurulması gerektiğini işaret etti.

Hafta başından itibaren Ersan Saner’in hükümet kurma ziyaretleri çerçevesinde parti temsilcileri ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

YDP’den ‘erken seçim şart’

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ise partinin kapısının herkese açık olduğunu, herkese ikram edecek kahve ve çaylarının bulunduğunu ifade ederek, “Biz başkaları gibi oturup bu parti ile kahve bile içmeyiz demiyoruz” dedi.

Zaroğlu, “Ancak bu misafirlerin arzu ve isteklerini hem kendimiz hem de ülke şartları açısından değerlendireceğiz.” şeklinde devam etti.

Hükümeti kurma görevinin Ersan Saner’e verilmesinin çok yerinde bir karar olduğuna değinen Zaroğlu, bir an önce hükümetin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında UBP’ye kapılarının açık olduğunu ifade eden YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu; “En son noktada bizden başka bir alternatif kalmazsa ülkeyi hükümetsiz bırakmayız” dedi.

Zaroğlu, “Biz illaki hükümette olalım demiyoruz. Erken seçim ile dışarıdan da destek verebiliriz. Tek şartımız erken bir seçimin olması. Mevcut meclis aritmetiği ülke sorunlarını çözemez. Tüm seçenekler değerlendirilmeli, en son noktada bizden başka bir alternatif kalmazsa ülkeyi hükümetsiz bırakmayız. İçeriden veya dışarıdan erken seçime gitmeyi öneririz.” şeklinde konuştu.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer:

“Ülke insanı için bir an önce hükümet kurup icraata geçilmeli”

Erken seçim konuşmak yerine ‘icraat hükümeti kurulması gerektiğini dile getiren DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise “Bu iki yılı heba etmemek adına oturup görüşmeliyiz. Ne yaşandıysa yaşandı, artık ülke iyiliği için önümüze bakmalıyız. Ardından seçime gidildiğinde her parti boyunun ölçüsünü zaten alacaktır.” dedi.

Hükümetsiz durumda ülkede bir aydır zaman kaybı yaşandığını ifade eden Özcafer, bütçenin geçmesi için hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini savundu.

“Eleştirilecek nokta, söylenecek söz çok ama ülke insanı için bir an önce hükümet kurup icraata geçilmeli.” diyen Özcafer, ülkenin içinde bulunduğu süreçte hem sağlık hem ekonomide sıkıntılar olduğunu anlattı.

Bir an önce hükümet kurulması gerektiğni anlatan Özcafer, şöyle devam etti:

“Bir erken seçime gidilecekse karar verilmeli. Gidilmeyecekse nasıl bir hükümet görevi olur iyice düşünülmeli.

Erken seçime gidilmesi bize daha büyük zarar verir. Sürekli erken seçimi dillendirmek ters tepiyor. İnsanlar artık sandığa gitmiyor, usandı kendi derdinde. Bu süreci atlatabilmek için oturup hükümet için anlaşılmalı.”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“UBP ile daha önce yaşanan deneyimlerimiz var, temkinliyiz”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise yetkili organların oturup durumu değerlendireceğini belirterek parti genelinde bir açıklama yapmadı. Kişisel görüşünü paylaşan Sorakın, “Bu ihtimalin yakın olmadığını düşünüyorum” dedi.

UBP ile daha önce yaşanan deneyimleri olduğunu anımsatan Sorakın, bu nedenle çok temkinli olduklarının altını çizdi.

Sorakın, UBP ile herhangi bir icraat hükümeti söz konusu olması durumunda yetkili organların oturup bunu değerlendireceğini anlatarak, “Ancak kişisel görüşüm bu ihtimalin yakın olmadığı yönündedir.” şeklinde konuştu.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal:

“UBP ile kahveden öteye gitmeyiz”

TDP’nin UBP ile herhangi bir oluşumda bulunmayacağını ifade eden parti genel sekreteri Halil Hızal ise “Buyursunlar kahve içelim ama kahveden öteye gitmeyiz, hiçbir şekilde UBP ile oluşum içinde yer almayacağımızı açıkladık” dedi.

Rogers açıklama yapmaktan kaçındı

UBP ile hükümet görüşmelerinde partinin tavrı ne olacak diye sorduğumuz HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers ise “Parti meclisimiz ile değerlendirme yapacağız, buna partinin yetkili organları karar verecektir.” diyerek açıklama yapmaktan kaçındı.

Parti Meclisi’nden Saner’e onay

Yeni hükümet kurulması görevinin Ersan Saner’e verilmesini onaylamak için dün toplanan UBP Parti Meclisi ‘oy birliği’ ile Saner’in hükümeti kurmasına onay verdi.

UBP Parti Meclisi Toplantısı ardından basına açıklama yapan Ersan Saner, kendisine verilen görevin, Parti Meclisi tarafından da oy birliği ile onaylandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine verdikten sonra bu çalışmaların başlaması için tüzük gereği Parti Meclisi’nden yetki alınması gündemi görüşüleceğini YENİDÜZEN’e açıklamıştı.

Saner, bu onayın ardından hemen hükümet kurma çalışmaları için Pazartesi’nden itibaren çalışmalara başlayacağını da belirtmişti.