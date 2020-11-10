Demokrasi ve İrade Platformu açıklama yaparak bu akşam düzenlenecek yürüyüşte hiçbir küfürlü, hakaret içerikli veya platformun ortak görüşlerini yansıtmayan pankart ve sloganlara gerekli uyarının yapılacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Platform olarak şimdiden açıkça şunu söylemekte fayda görüyoruz; meydanda açılan hiçbir küfürlü, hakaret içerikli veya platformun ortak görüşlerini yansıtmayan pankart ve sloganlar bizi temsil etmeyecektir. Görevli arkadaşlarımız meydanda da gereken uyarıları yapacaktır.

Kişi veya kurumlara yönelik hakaret içermeyen yaratıcı dövizlerimizle yürüyeceğiz. Hiçbir örgüt pankartı veya bayrak taşımadan, aşağıdaki sloganlarımızla yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz.

- Müdahale değil irade!

- Herkes için demokrasi!

-Biat değil özgürlük!

- Atanmış kayyum istemiyoruz!

- Direne direne kazanacağız!

- Kıbrıs laiktir, laik kalacak!

- Ne istiyoruz? İrade. Ne istiyoruz? Demokrasi.

- Ne istiyoruz? Eşitlik. Ne istiyoruz? Özgürlük.”

Demokrasi ve İrade Platformu"