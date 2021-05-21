“Mücadelemiz evrensel sevgi ışığında devam edecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası tarafından geçtiğimiz günlerde LGBT bireylere yönelik yapılan açıklamalara ilişkin cevap verdi, “bu tarz nefret ve ayrıştırma temelli söylemlerin toplumda daha fazla derin ve kalıcı yaralar bırakmasına izin vermeyeceklerini” belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, bu konudaki mücadelenin devam edeceğinin altı çizildi.

CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Başkanı, LGBT hareketlerinin Kıbrıs Türk halkının milli, manevi ve kültürel dokusunu yozlaştırma ve kimliksizleştirme yoluyla toplumu kendi ideallerine yaklaştırma hedefini sürdürdüğü yönünde iddialarda bulunmuş ve nesillerimizi çürütme tehlikesinin yanında türlü hastalıkları beraberinde getirerek bu topraklarda ahlaki dejenerasyon yoluyla özellikle gençlerimizin ve toplumumuzun yozlaştırılmasına asla izin vermeyeceğini belirterek hükümeti bu konuda tedbirler almaya davet etmiş.

Öncelikle hatırlatmak isteriz ki; Fasıl 154 Ceza Yasası Madde.171 “Cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya cinsiyeti dolayısıyla bir kişiden veya o cinsiyete, cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine sahip bir gruptan nefret edilmesine veya tiksinilmesine, o kişi veya grubun aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, toplum içerisindeki itibarının zedelenmesine veya bir suça maruz kalacak şekilde hedef gösterilmesine yol açmak niyetiyle veya meselenin tüm ahval ve şeraiti göz önünde bulundurulduğunda böyle bir neticenin makul surette ortaya çıkmasına neden olacak şekilde beyanat veren, baskı yapan, yazı yazan, boyanmış şey veya benzer malzeme teşhir eden kişi suç işlemiş olur” şeklindedir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak, bu tarz nefret ve ayrıştırma temelli söylemlerin toplumda daha fazla derin ve kalıcı yaralar bırakmasına izin vermeyecek, toplum içinde barış ve sevgi temelli bağlar kurulmasına engel olacak her türlü hareketin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu yoldaki mücadelemiz evrensel sevgi ışığında devam edecektir.

Şairin de dediği gibi; “Bitmedi sürüyor o kavgam ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!”