Mücadele ateşi yaktı, bakan ile görüştükten 1 saat sonra polislik oldu:

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, narenciye ihracatında yaşanan sıkıntılara karşı tepki göstermek adına “mücadele ateşi” yaktı, “şikâyet” üzerine polise ifadeye çağrıldı.

“İzinsiz ateş yaktığı” gerekçesiyle ifadesi alınan Alioğlu, süreci YENİDÜZEN’e anlattı.

İhracatta yıllardır lokomotif haline gelen narenciye sektöründe bir süredir yaşanan sıkıntılara hükümetin çözüm bulması için Cumartesi günü mücadele ateşini yakan narenciye üreticileri, çözüm üretilmemesi halinde eylemlerini Lefkoşa’ya taşımayı planlıyor.

Bu kapsamda Cumartesi akşamı narenciyenin başkenti Güzelyurt’ta mücadele ateşini yakan Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’un bölgeyi ziyaretinden 1 saat sonra “izinsiz ateş yaktığı” gerekçesiyle polis tarafından ifadeye çağrıldı.

Ateşi yakmadan önce Güzelyurt Kaymakamı ile görüştüklerini ancak ateş yakma izni alamadıklarını, kaymakamın ısrarcı bir şekilde izni Pazartesi gününe vermek istediğini anlatan Alioğlu, “Biz de geç olur dedik. Çünkü milyonlarca dolarlık bir ihracat ağını temsil eden sektörün sorunlarına dikkat çekmemiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı, ateşi yaktıklarını belirtti.

Bir süre sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş tarafından ziyaret edildiklerini söyleyen Alioğlu, “Bakanın bölgeden ayrılmasından bir saat sonra, polis tarafından ifadeye çağrıldım” dedi.

Ertesi gün olayla ilgili bakan ile görüştüklerini ifade eden Alioğlu, “Ertesi gün bakanla görüştük, bu konudan habersiz olduğunu söyledi, rahatsızlığını getirdi. Böyle bir davanın açılmaması gerektiğini söyledi” şeklinde konuştu.

“Ne trafiği tehdit ettik ne de insan sağlığına zarar verdik. Ekonominin en büyük çarklarından biriyle ilgili bir mücadele başlattık. Bunu şov veya eğlence maksatlı yapmadık” diyen Alioğlu, “Yasalar sadece haklı insanların mücadelesinde uygulanacaksa, bunu şiddetle kınarım. 70 milyon Dolarlık bir ihracatın gerçekleştiği ciddi bir sektörün yaşadığı sorunlardan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mücadele ateşi neden yandı?

YENİDÜZEN’e mücadele ateşinin yanma nedenine ilişkin Cumartesi günü açıklama yapan Alioğlu, “Üreticinin büyük mağduriyeti var” diyen Alioğlu, ihracatta yaşanan sıkıntı dolayısıyla yere düşüp heba olacak olan ürünün devlet tarafından üreticiye tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Alioğlu yaptığı değerlendirmede, “Bölgede büyük bir kaos ortamı var. Hükümet derhal buna el atmalı. Biz sürecin başından bu yana sabırla bekliyoruz. Ama artık yeter çünkü sabrımız taşmış durumdadır. Biz soruna ürün bazında değil, genel olarak bakıyoruz. Bu üretici zaten yüksek maliyetler karşısında ezilip, üretim yapıyor. Bu üretici daha fazla mağdur olmayacaktır” şeklinde konuştu.

İhracatta yıllardan bu yana lokomotif haline gelen narenciye sektöründe bir süreden bu yana Pazar bulma konusunda sıkıntı yaşandığı bilinirken, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu konuda üreticilerle birlikte çeşitli toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunmuştu.