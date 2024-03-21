Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, (MS) Farkındalık Ayı kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) gezi treniyle Lefkoşa turu düzenleyerek, MS hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Girne Kapısında toplanan Dernek üyeleri, “MS’i öğren, beniMSe, MS’e inat gülüMSe”, “MS’in farkındayım, siz farkında mısınız?” “MS farkındayım, MS hastalarının yanındayım” yazılı dövizler ve balonlar taşıdı. Etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, Harmancı’ya desteği nedeniyle bir buket çiçek takdim etti.

LTB Başkanı Harmancı ve Dernek Başkanı Hançerli gezi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Hançerli: “MS hastalarının neler yaşadığını topluma anlatmak istedik”

Dernek Başkanı Sibel Hançerli konuşmasında, MS Farkındalık Ayı çerçevesinde MS’e dikkat çekmek, MS hastalarının neler yaşadığını topluma anlatmak için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Etkinlik için LTB Başkanı Harmancı’dan destek istediklerini dile getiren Hançerli, “Sağ olsun, var olsun desteğini esirgemedi” dedi.

Kıbrıs Türk MS Derneğine üye Lefkoşa bölgesinde ikamet eden hastalara Belediye Engelli Kartı'nı sağladığı için de Harmancı ve LTB’ye teşekkür eden Hançerli, bunun tüm belediyelere örnek olmasını diledi.

Harmancı: “Biz elimizden geldiğince LTB olarak onların yanında durmaya, onların hayatını kolaylaştırıcı adımlar atmaya gayret ediyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, Derneğin, önemli bir toplumsal misyonu yerine getirdiğini ifade ederek, toplumda çok da fazla bilinmeyen MS ve MS ile yaşama ilişkin hem ailelerin hem de ailesinde MS olan bireylerin topluma entegrasyonu anlamında Derneğin önemli bir görevi olduğunu söyledi.

Harmancı, mart ayının MS Farkındalık Ayı olması kapsamında Dernekten gelen öneriler doğrultusunda olanaklar dahilinde Derneğe destek olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Toplumda birçok farklı hasta ve hastalık olduğunu kaydeden Harmancı, “Biz elimizden geldiğince LTB olarak onların yanında durmaya, onların hayatını kolaylaştırıcı adımlar atmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Örgütlenerek bu ve benzeri noktalarda bir araya gelen derneklerin, kendileriyle olan iletişimini hastaların faydasına olacak şekilde evirmeye çalıştıklarını dile getiren Mehmet Harmancı, Derneğe ve güne katkı sağlayan ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, “Birlikte bunu başarmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber: Afet İlban / Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)