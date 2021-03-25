MS Derneği: “Şubat’tan beridir ilaçlarımızı zamanında alamadık”

Sürekli ve düzenli olarak kullanılması gereken ilaçları Şubat ayından beridir zamanında temin edemediklerini açıklayan Kıbrıs Türk MS Derneği, büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti. “Sesı̇mı̇zı̇ duyun artık” denilen açıklamada bir an önce bu soruna çözüm üretilmesi istendi.

“İlacımızı gününde alamayıp atak geçı̇rdı̇ğı̇mı̇zde bunun sorumlusu sı̇z olacaksınız ama ataklar sonucunda engellı̇lı̇ğı̇mı̇z artarsa bedelı̇nı̇ bı̇z ödeyeceğı̇z.” denilen açıklamada mazeret değil ilaç temini bekelendiği ifade edildi.

Sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Biz MS hastalarının, sürekli ve düzenli olarak kullanmak durumunda olduğumuz ilaçlar Şubat ayı itibarıyla zamanında temin edilememektedir. Henüz COVID-19 aşısı olamamış hastalarımız bir yandan bunun bir yandan da ilaca ulaşamamanın mağduriyetini yaşamaktadır.

Yetkililere sesleniyoruz, SESİMİZİ DUYUN ARTIK!!!

İLACIMIZI GÜNÜNDE ALAMAYIP ATAK GEÇİRDİĞİMİZDE BUNUN SORUMLUSU KİM OLACAK? BUNUN SORUMLUSU SİZ OLACAKSINIZ AMA ATAKLAR SONUCUNDA ENGELLİLİĞİMİZ ARTARSA BEDELİNİ BİZ ÖDEYECEĞİZ.

BİR AN ÖNCE SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ÜRETİN. MAZERET DEĞİL, İLAÇLARIMIZI İSTİYORUZ!!!”