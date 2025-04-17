MOVA S10 Plus akıllı robot süpürge incelemesi

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Bahar geldi, ama camları açamayız diye üzülmenize gerek yok. MOVA’nın elektrikli robot süpürgesi S10 Plus, toz sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. 7.000 Pa’lık ayarlanabilir emiş gücüyle sert zeminlerden halılara kadar her türlü ulaşılması zor alanda sıkışmış inatçı toz ve döküntüleri etkili bir şekilde temizliyor. Yiyecek kırıntılarından çöp ve evcil hayvan tüylerine kadar tüm kirleri kolayca yok ediyor.

Bu bahar camları sonuna kadar açabilirsiniz! Akıllı temizlik çözümleriyle MOVA, elektrikli robot süpürgesi S10 Plus ile toz sorununa son veriyor. Yenilikçi özellikleri sayesinde temizlik kalitesini en üst seviyeye çıkarırken, küçük partiküllerin %99,7’sini toplayarak kullanıcı müdahalesini minimuma indiriyor.

DualBoost 2.0 Sistemi ile temizlik rutinlerini bir üst seviyeye taşıyor

MOVA S10 Plus, DualBoost 2.0 Sistemi ile tozu 90 güne kadar otomatik olarak tutup temizlik rutinlerini bir üst seviyeye taşıyor. 4 litrelik toz torbasına otomatik olarak boşaltım yaparak zahmetsiz bir temizlik deneyimi sunuyor. Aynı zamanda mekanları sağlıklı yaşam alanlarına dönüştürüyor. Optimize edilmiş doğal hava akışı sayesinde temizlik performansını zirveye taşırken, paspaslama ve toz toplama işlemlerini ayrı bölmelerde gerçekleştirerek karışma riskini tamamen ortadan kaldırıyor. Toz kutusuna hava üfleyerek ve ayrı bir girişten tozu emerek kutuyu boşaltıyor.

Daha az suyla yüksek temizlik sonuçları elde eden MOVA S10 Plus, yenilikçi özellikleriyle temizlik kalitesini koruyarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Engel önleme sistemi sayesinde ayakkabı gibi nesnelerden kaçarak yaşam alanınızı zahmetsizce temizliyor. MOVA S10 Plus, temizlikte kolaylık arayanlar ve çöp kutusunu sık sık boşaltma zahmetinden kurtulmak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

MOVA S10 Plus dört farklı emiş gücü seviyesiyle tüm zeminlere uyum sağlıyor

7.000 Pa’lık emiş gücüne sahip MOVA S10 Plus, sert zeminlerden halılara kadar ulaşılması zor yerlerde sıkışmış inatçı toz ve döküntüleri yok ediyor. Yiyecek kırıntılarından çöp ve evcil hayvan tüylerine kadar tüm kiri temizliyor. Dört farklı emiş gücü seviyesiyle her türlü zemine uyum sağlıyor. RoboSwing paspas teknolojisiyle emiş gücünün otomatik olarak ayarlanmasını mümkün kılıyor. En zorlu noktalara bile ulaşarak köşelerde temizlik verimliliğini %15 artırıyor.*

Küçük partiküllerin %99,7’sini yakalıyor

DualBoost 2.0 sistemi sayesinde S10 Plus, topladığı tozu 4 litrelik geniş toz torbasına transfer eder, böylece 90 güne kadar uzun süre kesintisiz temizlik yapabilen MOVA S10 Plus, otomatik emiş gücü artışıyla halıların derinliklerine işlenmiş kir ve tozları yerinden söküp alıyor. Halı yüzeyini algıladığı anda emiş gücünü otomatik olarak artırarak en inatçı lekeleri bile kolayca temizliyor. 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin %99,7’sini yakalayarak hijyene yeni bir boyut kazandırıyor. Ultrasonik sensörleri sayesinde halıları algılayarak engelleri aşıyor ve temizlik performansını en üst seviyeye çıkarıyor.

MOVA S10 Plus, VibroTurboTM yüksek frekanslı titreşim teknolojisiyle dakikada 3.500 paspas hareketi yapıyor. 7 mm'lik mop kaldırma özelliği sayesinde halıları ıslatmadan süpürüyor. Zeminleri parlatıyor ve tutarlı bir basınçla ovalıyor.