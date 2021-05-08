Motosiklet sürücüsü yaralandı

Mağusa’da gerçekleşen kazada, motosiklet sürücüsü 69 yaşındaki Nusret Kayalar yaralandı. Kayalar, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kafatasında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine, ardından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11:00 sıralarında, Mağusa’da Birol Sabancı (E-35), kullanımındaki TPM 189 plakalı araçla Önder AVM park alanından dikkatsizce Eşref Bitlis Caddesi’ne giriş yaptığı sırada, cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Nusret Kayalar (E-69) yönetimindeki MB 529 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, çarpıştılar.

Açıklamada, “Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Nusret Kayalar, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kafatasında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ardından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmiştir. TPM 189 plakalı araç sürücüsü Birol Sabancı tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir” denildi.

