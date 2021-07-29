Motor tutkunları festivalinde buluşuyor

Çeşitli sosyal yardım etkinlikleri ile ismini duyuran Harley Davidson Riders Club Cyprus (HDRCCY) geniş katılımlı bir motosiklet festivali düzenliyor.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki pek çok Harley Davidson sevenin üyesi olduğu HDRCCY ayın zamanda sosyal yardım etkinlikleri ile de biliniyor.

31 Temmuz Cumartesi günü Girne/Kaşkar Les Ambassadurs Hotel’de gerçekleştirilecek olan motor festivalinde aynı zamanda Asya Polatlı bebek için de yardım toplanacağı açıklandı.

Festivale yediden yetmişe Kıbrıs’ın kuzeyindeki motorcuların yoğun katımı bekleniyor.